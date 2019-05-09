أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة وادى دجلة ، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين ، لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت . وضم تشكيل الزمالك لمواجهة وادى دجلة كلا من : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود كهربا – يوسف اوباما – احمد سيد زيزو Advertisements في خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي – محمد عبد الغني – ايمن حفني – حميد احداد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – بهاء مجدي بينما استبعد الثنائي كماتشو ومحمد حسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الزمالك ودكة البدلاء والمستبعدين أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.