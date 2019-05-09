لويس سواريز يخضع لجراحة في الركبة

سيحل خيتافي، الذي يحلم بالتأهل بشكل مفاجئ إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضيفاً على برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، محاولاً استغلال معاناة صاحب الأرض بعد خروج مؤلم من البطولة القارية أمام ليفربول.

وكان الفريق القادم من مدريد سيشعر بالرضا لإنهاء الموسم في منتصف الدوري لكنه ضمن التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل بعد مسيرة فاقت كل التوقعات.

ويحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا، وسيضمن التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إذا حصد أربع نقاط من آخر جولتين.

ولن تكون مهمة خيتافي سهلة على الإطلاق لأن برشلونة البطل سيحاول مصالحة مشجعيه بعد الخسارة 0-4 أمام ليفربول الثلاثاء الماضي خاصة أن هذه المباراة ستكون الأخيرة للفريق على أرضه هذا الموسم.

وستزداد صعوبة مهمة خيتافي لأنه سيفتقد هدافه خيمي ماتا، الذي سجل 14 هدفاً بالدوري هذا الموسم، بسبب الإيقاف.

Advertisements

وسيلعب أتلتيكو مدريد دون ثلاثة لاعبين أساسيين في خط الدفاع أمام أشبيلية سادس الترتيب الذي يتمسك بآماله الضعيفة في دخول المربع الذهبي في حال تعثر خيتافي وبلنسية في آخر جولتين.

وستكون هذه المباراة الأخيرة لدييغو جودين قائد أتلتيكو على أرضه أمام مشجعيه، بعدما أعلن هذا الأسبوع أنه سيرحل في نهاية الموسم بعد تسع سنوات في النادي.

وفي قاع الجدول سيستضيف جيرونا، صاحب المركز 18، ليفانتي الأحد ويدرك أن الفوز سيجعله يملك نفس رصيد نقاط منافسه.

وسيبحث ريال بلد الوليد، صاحب المركز 17 والذي يتقدم بنقطة واحدة على جيرونا، عن دفعة هائلة للبقاء في دوري الأضواء عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.