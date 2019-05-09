“الظاهرة”: ليفربول اكتسح برشلونة لهذا السبب

اعتبر لاعب برشلونة وريال مدريد وفرق أخرى سابقاً، البرازيلي رونالدو نازاريو، أن ليفربول “اكتسح برشلونة من حيث الكثافة والروح والدقة”، خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي برباعية نظيفة.

وأوضح رونالدو: “حين يدخل فريق المباراة بهذا القدر من الحماس والكثافة التي لوحظت داخل الملعب أكثر من المنافس، يمكن أن يحدث الأمر، كرة القدم غير معقولة لأنها غير قابلة للتوقع”، وذلك خلال مؤتمر صحافي بمناسبة نهائي التشامبيونز ليغ أول يونيو (حزيران) بملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

وتابع ‘الظاهرة’ أن “ثقل ليفربول لم يكن مفاجئة بالنسبة للبرسا لكن لم يحالفه الحظ قليلاً أيضاً، قدم برشلونة مباراة رائعة ذهاباً وبأداء مثالي لميسي، لكن الليفر التهم البلوغرانا في الإياب بالكثافة والرغبة والدقة”.

كما أشار إلى أن لاعبي ليفربول قدموا مباراة عمرهم ويستحقون التأهل إلى النهائي ومقابلة توتنهام من أجل الاستحواذ على اللقب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يجب البحث عن مدان في هزيمة البرسا، وأن الفريق الكاتالوني قدم موساً رائعاً رغم الهزيمة الثقيلة.