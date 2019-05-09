شاهد.. أرسنال يضيف الهدف الثاني امام فالنسيا بالدوري الأوروبي

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره فالنسيا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب ميستايا ضمن إياب نصف التي تجمعهما على ملعب ميستايا ضمن إياب نصفنهائي الدوري الأوروبي. وسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لصالح أرسنال في الدقيقة 50 مع بداية الشوط الثاني. شاهد الهدف :

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