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تشلسي يتقدم علي آينتراخت فرانكفورت بهدف في الشوط الأول

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أنهي فريق تشلسي الشوط الأول من مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين علي

استاد ستامفورد بريدج  ضمن إياب نصف النهائي الدوري الأووربي .

سجل هدف اللقاء روبن لوفتوس تشيك  في الدقيقة 28 عن طريق تمريره من اللاعب البلجيكي ادين هازارد.

وسيطر فريق علي أحداث الشوط الأول وإهدار العديد من الفرص .
شاهد هدف الشوط الأول:

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