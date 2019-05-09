تشلسي يتقدم علي آينتراخت فرانكفورت بهدف في الشوط الأول

أنهي فريق تشلسي الشوط الأول من مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين علياستاد ستامفورد بريدج ضمن إياب نصف النهائي الدوري الأووربي .
سجل هدف اللقاء روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28 عن طريق تمريره من اللاعب البلجيكي ادين هازارد.
وسيطر فريق تشيلسي علي أحداث الشوط الأول وإهدار العديد من الفرص .
شاهد هدف الشوط الأول:
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