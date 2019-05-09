الزمالك يوافق على تعيين حكام مصريين لمباراة الداخلية

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الزمالك، بالموافقة على تعيين حكام مصريين لمباراة الفريق مع الداخلية والمقرر لها يوم الفريق مع الداخلية والمقرر لها يومالأحد المقبل بالدوري. الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه وادي دجلة بعد قليل في مواجهة يديرها طاقم حكام كرواتي.

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