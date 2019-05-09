شاهد.. أرسنال يتعادل إيجابيًا مع فالنسيا في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

انتهي الشوط الأول بين فريقي فالنسيا الإسباني وأرسنال الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما على ملعب ميستايا ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
بادر كيفين جاميرو بالتهديف لصالح فالنسيا في الدقيقة 11، بينما أدرك بيتر أوباميانجهدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 17.
بدأت المباراة بسيطرة واضحة لصالح فالنسيا لتسجيل هدف مبكر ومع الدقيقة 11 استلم رودريجو لاعب فالنسيا الكرة على الجانب الأيسر ثم أرسلها عرضية إلى زميله
لكن لاعبو أرسنال رفضو الاستسلام أمام الخفافيش وأدركو هدف التعادل في الدقيقة 17 حينما استلم الكرة بيتر أوباميانج أتبعها بتستدية صاورخية لم يستطع حارس فالنسيا من التصدي لها.
ظلت التعادل الإيجابي مسيطرًا على مجريات اللعب حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول.
شاهد أهداف المباراة :
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