عبد الحفيظ ينفي طلب لاسارتي التعاقد مع مهاجمين جدد

نفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد حول ترشيح مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لأى مهاجمين جدد لتدعيم الخط الأمامي للفريق مؤكدًا على ثقة الجهاز الفني فى جميع لاعبي الخط الهجومي للفريق.
أضاف عبد الحفيظ : الجهاز الفني يثق فى كتيبة لاعبي الخط الأماميخاصة وأن الفريق يضم بين صفوفه كوكبة هي الأبرز بين نجوم الكرة المصرية فى الخط الهجومي.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق يمتلك مهاجمين على أعلي مستوي سواء المغربي الدولي وليد أزارو أو مروان محسن أو صلاح محسن لاعبا المنتخب الوطني
وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن تركيز الجميع منصب حاليًا على كيفية إنهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري، والتي تشهد منافسات قوية من أجل حسم اللقب والاحتفاظ بالدرع.
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