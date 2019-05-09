عبد الحفيظ ينفي طلب لاسارتي التعاقد مع مهاجمين جدد

نفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد حول ترشيح مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لأى مهاجمين جدد لتدعيم الخط الأمامي للفريق مؤكدًا على ثقة الجهاز الفني فى جميع لاعبي الخط الهجومي للفريق.

أضاف عبد الحفيظ : الجهاز الفني يثق فى كتيبة لاعبي الخط الأمامي

خاصة وأن الفريق يضم بين صفوفه كوكبة هي الأبرز بين نجوم الكرة المصرية فى الخط الهجومي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق يمتلك مهاجمين على أعلي مستوي سواء المغربي الدولي وليد أزارو أو مروان محسن أو صلاح محسن لاعبا المنتخب الوطني

بالإضافة إلى عمرو جمال وجونيور أجايي مشددًا على أن ما تردد حول هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ويستهدف ضرب استقرار الفريق والتأثير على حالة التركيز التى يفرضها الجهاز الفني على اللاعبين لمواصلة الانتصارات من أجل التتويج باللقب.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن تركيز الجميع منصب حاليًا على كيفية إنهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري، والتي تشهد منافسات قوية من أجل حسم اللقب والاحتفاظ بالدرع.