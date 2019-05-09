دليل جديد علي اقتراب هازارد من ريال مدريد

قامت جماهير تشلسي بلفته طيبه خلال لقاء تشلسي امام اينتراخت فرانكفورت في اياب نصف نهائي الدوري الاوروبي ستامفورد بريدج ، للاعبها البلجيكي ادين هازارد الدوري الاوروبي ستامفورد بريدج ، للاعبها البلجيكي ادين هازاردحيث قامت برفع لافت مكتوب عليهيا هل تكون وداعية هازارد وكانت بعض التقرير ربطة بين الاعب وريال مدريد خلال الصيف المقبل

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