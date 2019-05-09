إيقاف وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا حتى شهر أغسطس المقبل

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف مينو رايولا وكيل اللاعبين من مزاولة عمله كـ وكيل للاعبين حتى يوم 9 أغسطس. وبسب تلك العقوبة لايمكن لرايولا أن يتفاوض مع أي من الأندية خلال فترة عقوبته التي تستمر 3شهور حيث تنتهى في أغسطس . من الأندية خلال فترة عقوبته التي تستمر 3شهور حيث تنتهى في أغسطس . وسوف تؤثر تلك العقوبة علي الأندية التي تمتلك بعض اللاعبين التي يمتلكها رايولا لإبرام صفقات لترميم الصفوف بالتعاقد مع لاعبين من وكالة رايولا. ومن أبرز الأندية المتضررة من ذلك برشلونة الذي يرغب في ضم دي ليخات لاعب أياكس وريال مدريد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

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