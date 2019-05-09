إيقاف وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا حتى شهر أغسطس المقبل

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف مينو رايولا وكيل اللاعبين من مزاولة عمله كـ وكيل للاعبين حتى يوم 9 أغسطس.
وبسب تلك العقوبة لايمكن لرايولا أن يتفاوض مع أيمن الأندية خلال فترة عقوبته التي تستمر 3شهور حيث تنتهى في أغسطس .
وسوف تؤثر تلك العقوبة علي الأندية التي تمتلك
ومن أبرز الأندية المتضررة من ذلك برشلونة الذي يرغب في ضم دي ليخات لاعب أياكس وريال مدريد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.
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