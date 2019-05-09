شاهد.. أوباميانج يسجل هدف التعادل لأرسنال أمام فالنسيا بالدوري الأوروبي

أدرك فريق أرسنال الإنجليزي التعادل مع نظيره فالنسيا لتصبح النتيجة بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي. التي تجمع الفريقين ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي. وسجل بيتر أوباميانج هدف التعادل لأرسنال بعدما استلك الكرة وأتبعها بتسدية صاروخية في الدقيقة 17 لم يستطع حارس فالنسيا التصدي لها. شاهد الهدف :

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