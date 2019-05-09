اونلاين | رابط أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر zamalek تابع مباراة الزمالك on sport youtube

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رابط أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر zamalek تابع مباراة الزمالك on sport youtube

استبعد السويسري جروس الثنائي محمد كماتشو ومحمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة وادي دجلة المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

رابط أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر zamalek تابع مباراة الزمالك on sport youtube

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمد إبراهيم وأيمن حفني وإبراهيم حسن وحميد أحداد

رابط أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر zamalek تابع مباراة الزمالك on sport youtube

يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 60 نقطة، في حين يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة بجدول المسابقة.

رابط أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر zamalek تابع مباراة الزمالك on sport youtube