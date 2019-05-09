اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر yAlLA ShoOT nEw

وصلت حافلة نادي الزمالك إلى ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة وادي دجلة في العاشرة مساء، والمؤجلة من الجولة 29 ضمن مسابقة الدوري العام.

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ويدخل الفريق الأبيض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى بنتيجة هدف نظيف من مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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ويأتى أبناء ميت عقبة فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة من 27 مباراة فقط، وأقل من مباراتين عن غريمه الأهلى متصدر البطولة برصيد 67 نقطة.