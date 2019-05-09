اونلاين | zamalky ana يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-5-2019 في الدوري المصري On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر zamalky ana يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-5-2019 في الدوري المصري On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 مباريات يلتقي فريقي الزمالك ووادي دجلة ضمن الأسبوع 29 بالدوري المصري 2019، علي استاد بترو سبورت ، يحاول اولاد القلعة البيضاء أستكمال مشوارهم المحلي ليعود لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بعد أن تصدر الأهلي بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث خلف فريق بيراميدز ، ويبقي للأبيض مباراتين بينه وبين الأهلي ، أما في المقابل يدخل في منتصف ترتيب جدول الدوري ويتمني أن يلعب لقاء مميز امام الكبار ، لمحاولة أثبات وجوده في الدوري واستمراره في العام القادم..

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة اون سبورت 1 وقناة التيل الرياضية..

ويقدم الدستور مباريات سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر في لقاء اليوم الخميس 9 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك ووادي دجلة مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الدستور، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة الزمالك ضد وادي دجلة

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من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام فريق وادي دجلة بالتشكيل التالى:

المرمى محمود جنش.

الدفاع عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط طارق حامد – محمود عبد العزيز.

وسط هجوم محمود كهربا – يوسف أوباما – إبراهيم حسن.

الهجوم عمر السعيد.