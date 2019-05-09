اونلاين | كورة ستار Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) تابع لايف الزمالك Zamalek elila

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كورة ستار Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) تابع لايف الزمالك Zamalek elila

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل الفريق الذي سيواجه الزمالك اليوم في المباراة المؤجلة من الدوري الممتاز.

كورة ستار Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) تابع لايف الزمالك Zamalek elila

وجاء تشكيل دجلة على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو - أسامة العزب

خط الوسط: محمد عبد العاطي - فاسيليس بوزاس - أحمد سعيد - حسام عرفات - محمد هلال

خط الهجوم: إبراهيما نداي

كورة ستار Zamalek TV مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر (تغطية مباشرة) تابع لايف الزمالك Zamalek elila