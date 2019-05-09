اونلاين | يلا شوت zamalek today مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر رابط مباراة الزمالك اليوم Yalla Zamalek

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو منتشيا بتأهله لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلي حيث فاز ذهابا بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبيا في مباراة الإياب بسوسة ويتأهل لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه ويسعى الفارس الأبيض للعودة للمنافسة بقوة على لقب بطولة الدوري في بث مباشر مباراة الزمالك اليوم Hd في الدوري المصري الممتازالمصري حيث يلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة في مباراة صعبة الليلة وسيكون عازما على الفوز من أجل التقدم في الترتيب حيث يحتل حاليا الفريق المركز الثالث برصيد 60 نقطة خلف الأهلي وبيراميدز ويتبقى له مباراتين مؤجلتين ولن يقبل السويسري كريستيان جروس باي تعثر في مباراة اليوم للحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم ويفتقد الفريق ونجمه الأول فرجاني ساسي الذي لم يكتمل شفائه بعد ويعتمد جروس على قدرات كهربا وطارق حامد وعمر السعيد لتحقيق الفوز في لقاء اليوم عبر موقع يلا شوت بلس .

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يلا شوت zamalek today مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر رابط مباراة الزمالك اليوم Yalla Zamalek