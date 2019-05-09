رياضة | خاص.. الزمالك يعاقب فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الزمالك يعاقب فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى رئيس نادي الزمالك غضبه الشديد من ظهور فرجاني ساسي لاعب الفريق في إحدى حلقات برنامج المقالب رامز في الشلال الذي يقدمه رامز جلال.

وكان رئيس الزمالك قد شن هجوما على رامز جلال في الأيام الماضية وطالب الدولة بالتدخل لوقف البرنامج.

ووفقا لمصدر مقرب من رئيس الزمالك فإنه سيقوم باستدعاء اللاعب لمعرفة كواليس ظهوره دون الرجوع إليه ويدرس توقيع عقوبة مالية على اللاعب بعد ظهوره في البرنامج.