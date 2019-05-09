رياضة | تعرف على مباريات بيراميدز في شهر مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات بيراميدز في شهر مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر بيراميدز سبورت بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، مباراتين في غاية الأهمية خلال شهر مايو الجاري، بالدوري العام.

ويسعى بيراميدز، للفوز بالمباراتين من أجل تثبيت أقدامه بالمركز الثاني، بعد أن خرج من المنافسة على اللقب المحلي إكلينيكيًا، ورغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالموسم الجديد.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مباريات بيراميدز سبورت بالشهر الجاري من خلال التقرير الآتي:-

بيراميدز سبورت vs وادي دجلة...يوم الثلاثاء 14 مايو بالدفاع الجوي في العاشرة مساءًا.

بيراميدز سبورت vs النجوم إف سي... يوم الأربعاء 22 مايو بالدفاع الجوي في العاشرة مساءًا.