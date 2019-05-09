رياضة | تعرف على بدلاء الزمالك أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على بدلاء الزمالك أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري جروس الثنائي محمد كماتشو ومحمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة وادي دجلة المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمد إبراهيم وأيمن حفني وإبراهيم حسن وحميد أحداد

يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 60 نقطة، في حين يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة بجدول المسابقة.