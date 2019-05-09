رياضة | برشلونة يتلقى ضربة موجعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى ضربة موجعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة نجم الفريق الكتالوني لويس سواريز في غضروف الركبة.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إن سواريز يعاني من إصابة على مستوى ركبته اليمنى، كما أنه سيخضع لعملية جراحية.

وأضاف النادي أنه سيتم الإعلان قريبا عن الفترة التي يحتاجها اللاعب من أجل التعافي والعودة من جديد رفقة الفريق.

وكان برشلونة قد ودع دوري الأبطال بعد الخسارة التاريخية على يد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بفوز الريدز برباعية دون رد.