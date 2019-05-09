رياضة | بشرى سارة للزمالك قبل موقعة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للزمالك قبل موقعة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن بشرى سارة لفريق الزمالك قبل موقعة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن فريق نهضة بركان سيفقد أحد أبرز أعمدته أمام الزمالك بنهائي الكونفدرالية.

وأضافت الصحيفة أن بركان سيفتقد لخدمات العربي الناجي بسبب الإيقاف أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي نهضة بركان مع الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب 19 مايو الجاري على أن تقام مواجهة الإياب بملعب برج العرب في السادس والعشرين من الشهر ذاته.