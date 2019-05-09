رياضة | صراع اللقب يشتعل.. مباريات الهلال والنصر المتبقية في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع اللقب يشتعل.. مباريات الهلال والنصر المتبقية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشتعل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين خاصةً في آخر جولتين حيثُ لم يحسم حتى الآن هوية بطل المسابقة في ظل الصراع الشرس بين فريقي الهلال والنصر.

ويحتل نادي النصر حالياً المركز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 64 نقطة بينما الهلال بالمركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

وكان نادي الهلال قد تعثر أمام التعاون بهدفين نظيفين في الجولة الماضية ليفقد 3 نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة المحلية.

وفيما يلي نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مباريات الهلال والنصر المتبقية في الدوري السعودي للموسم الرياضي 2018/2019:

- النصر:

Advertisements

الحزم × النصر: يوم السبت 11 مايو في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة (الجولة 29).

النصر × الباطن: يوم الخميس 16 مايو في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة (الجولة 30).

- الهلال:

الاتفاق × الهلال: يوم السبت 11 مايو في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة (الجولة 29).

الهلال × الشباب: يوم الخميس 16 مايو في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة (الجولة 30).