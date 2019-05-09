انت الان تتابع مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع وادى دجلة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء، على ملعب بتروسبورت، بالقاهرة الجديدة، حيث يدخل الفارس الأبيض المباراة برصيد 60 نقطة جمعهم من 27 مباراة ويحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة، بينما يحتل وادي دجلة المركز العاشر، برصيد 35 نقطة، حصدهم من 30 مباراة.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة وادى دجلة كلًا من :في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود عبدالمنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم أوباما - أحمد سيد زيزوفي خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد