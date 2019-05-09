انت الان تتابع اتحاد جدة يكشف حقيقة تعاطي فهد المولد المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

اتحاد جدة

كشفت جريدة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن اللاعب فهد المولد نجم فريق اتحاد جدة السعودى تناول منشطات محظورة فى لقاء فريقه أمام النصر فى الدورى السعودى لكرة القدم، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التى سجل فيها هدفًا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة فى شهر أبريل الماضى والتى فاز بها الاتحاد بنتيجة (3-2)، وكتب الحساب الرسمى: "اكتشاف عينة منشطات إيجابية في الفحص الطبي لفهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة في مباراة فريقه الدورية أمام النصر".

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ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" جاء فيه: "تلقى نادي الاتحاد إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول فهد المولد، ويعكف مجلس الإدارة حالياً مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب