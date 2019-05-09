انت الان تتابع خوف وقلق في توتنهام بعد إصابة «فرتونخن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
تعرض يان فرتونخن لاعب توتنهام الإنجليزي لإصابة فى قدمه، خلال الفوز المثير الذي حققه السبيرز على أياكس أمستردام فى إياب نصف النهائى الذى جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب يوهان كرويف، وحسمها توتنهام بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه، وتسببت إصابة الدولى البلجيكى فى قلق كبير لدى جماهير السبيرز قبل خوض نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليفربول مطلع الشهر المقبل، وانتشرت صور للمدافع البلجيكي في أثناء الخروج من ملعب يوهان كرويف باستخدام عكازين، بينما ارتدى في قدمه اليمنى حذاء واقيا.
وارتدى فرتونخن قناعا لحماية أنفه خلال الفوز 3-2 على أياكس في إياب قبل النهائي، بعدما تعرض لإصابة في رأسه بعد الاحتكاك مع زميله توبي ألدرفيريلد في لقاء الذهاب، الذي انتهى بهدف دون رد لصالح الفريق الهولندى في الأسبوع الماضي. ورغم أن توتنهام لم يكشف عن حالة اللاعب حتى الآن، فإن مشاركته أمام إيفرتون فى
وارتدى فرتونخن قناعا لحماية أنفه خلال الفوز 3-2 على أياكس في إياب قبل النهائي، بعدما تعرض لإصابة في رأسه بعد الاحتكاك مع زميله توبي ألدرفيريلد في لقاء الذهاب، الذي انتهى بهدف دون رد لصالح الفريق الهولندى في الأسبوع الماضي.
ورغم أن توتنهام لم يكشف عن حالة اللاعب حتى الآن، فإن مشاركته أمام إيفرتون فى الجولة الأخيرة من الدورى الممتاز أصبحت صعبة إلى حد كبير.
وخطف توتنهام بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، من أنياب مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في إياب الدور نصف النهائي، ولم يستفد أياكس من فوزه خارج الديار في المباراة الأولى على السبيرز بهدف دون رد، ليقلب توتنهام الطاولة عليه في الإياب بالفوز في مجموع المباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر خوف وقلق في توتنهام بعد إصابة «فرتونخن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.