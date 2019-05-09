انت الان تتابع خوف وقلق في توتنهام بعد إصابة «فرتونخن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

تعرض يان فرتونخن لاعب توتنهام الإنجليزي لإصابة فى قدمه، خلال الفوز المثير الذي حققه السبيرز على أياكس أمستردام فى إياب نصف النهائى الذى جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب يوهان كرويف، وحسمها توتنهام بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه، وتسببت إصابة الدولى البلجيكى فى قلق كبير لدى جماهير السبيرز قبل خوض نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليفربول مطلع الشهر المقبل، وانتشرت صور للمدافع البلجيكي في أثناء الخروج من ملعب يوهان كرويف باستخدام عكازين، بينما ارتدى في قدمه اليمنى حذاء واقيا.

وارتدى فرتونخن قناعا لحماية أنفه خلال الفوز 3-2 على أياكس في إياب قبل النهائي، بعدما تعرض لإصابة في رأسه بعد الاحتكاك مع زميله توبي ألدرفيريلد في لقاء الذهاب، الذي انتهى بهدف دون رد لصالح الفريق الهولندى في الأسبوع الماضي. ورغم أن توتنهام لم يكشف عن حالة اللاعب حتى الآن، فإن مشاركته أمام إيفرتون فى

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