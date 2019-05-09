انت الان تتابع حسن شحاته: بيراميدز خرج من المنافسة على الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م
حسن شحاته
أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن الزمالك هو من أعاد الأهلي للمنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن قوام المنتخب المصري تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري غير ثابت، وغير معروف حتى الآن، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "قوام المنتخب اختلف تمامًا عما كان عليه خلال فترة قيادتي للفراعنة، من حيث عدد اللاعبين المحترفين الذي زاد كثيرًا".. فى عهدى المنتخب كان يضم أربعة لاعبين محترفين فقط، وباقى قوامه من اللاعبين المحليين".
وعن المنافسة المشتعلة على بطولة الدوري هذا الموسم، قال: "بيراميدز خرج من المنافسة على اللقب، الصراع أصبح بين الأهلي والزمالك، الفريق الأبيض كان قادرًا على حسم المسابقة مبكرًا، لكن إهداره للنقاط، أعاد الأهلي للمنافسة". وتطرق المعلم للحديث عن فريق نهضة بركان منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية،
وتطرق المعلم للحديث عن فريق نهضة بركان منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قائلا: "عندما كنت متواجدًا في الدوري المغربي منذ عامين، كان فريق نهضة بركان قويًا، وأعتقد الزمالك مطالب بتركيز كامل حتى يحصد اللقب؛ لأنه سيواجه خصمًا عنيدًا".
ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، فى ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى التاسع عشر من مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقان فى مواجهة العودة بمصر في 26 من الشهر ذاته.
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