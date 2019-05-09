أجيري يفاضل بين أحمد أيمن منصور وأحمد فتوح

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تحرير:كريم أحمد ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

أجيري

يفاضل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، بين الثنائي أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز وأحمد فتوح لاعب الزمالك المعار لنادي سموحة، لضم أحدهما لمعسكر الفراعنة الأخير استعداداً لنهائيات كاس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل. ويعد مركز الظهير الأيسر من المراكز التي لم يستقر المدرب المكسيكي عليها عكس باقي المراكز التي يتوافر فيها اللاعبون الأساسيون والبدلاء، بينما يعاني بعض الشيء من النقص في مركز الظهير الأيسر.

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وعلم "التحرير" أن المدير الفني المكسيكي أجيري لديه رغبة في ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، لأنه يمتلك أفضلية أخرى بخلاف إجادته في مركز الظهير الأيسر، حيث يجيد في مركز قلب الدفاع، وإن كان المدرب سبق وأبدى إعجابه أيضًا بإمكانيات أحمد فتوح، ويرى أنه لاعب واعد سيكون إضافة للكرة المصرية. يذكر أن المدير