الان تتابع منع لاعب شهير من القيادة لستة أشهر بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، اليوم الخميس، أن ديفيد بيكام لاعب منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق عوقب بالمنع من قيادة السيارات لمدة ستة أشهر بعدما أقر باستخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة.
وقالت بي.بي.سي، إن بيكام، الذي لعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد، اعترف باستخدام هاتفه المحمول وهو يقود سيارته من طراز بنتلي في وسط لندن في نوفمبر من العام الماضي.
وخاض بيكام، المشهور بتسديداته المذهلة من الركلات الحرة، 59 مباراة وهو يرتدي شارة قيادة المنتخب الإنجليزي وهز الشباك في ثلاث نسخ لكأس العالم قبل اعتزاله الدولي في 2009.
ولعب أيضا في لوس أنجليس جالاكسي وميلانو وباريس سان جيرمان قبل اعتزاله كرة القدم في 2013 وينشئ حاليا فريقه الخاص في ميامي للمشاركة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وبيكام (44 عاما) متزوج من فيكتوريا بيكام، وهي مغنية سابقة في فريق سبايس جيرلز تحولت حاليا إلى مصممة أزياء.
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