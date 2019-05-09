شكرا لقرائتكم خبر عن النني على دكة بدلاء أرسنال أمام فالنسيا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة فالنسيا الإسباني، في إطار منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروباليج».

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ويجلس المصري محمد النني، لاعب الجانرز، على مقاعد البدلاء في هذه المباراة، وجاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:

ويستضيف ملعب «المستايا» معقل فريق فالنسيا الإسباني مباراة اليوم ضد نظيره أرسنال الإنجليزي.

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب، التي أقيمت الخميس الماضي بملعب «الإمارات»، بثلاثة أهداف مقابل هدف.