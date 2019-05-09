مدرب زيمبابوي: أثق في قدرات اللاعبين للمضى بعيدًا في بطولة أمم أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صنداي تشيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، ثقته في قدرات لاعبيه وامتلاكهم النضج الكافي، من أجل التقدم إلى الأدوار التالية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 19 يونيو حتى 21 يوليو المقبل.
وأضاف المدير الفني «كل ما يمكنني قوله إنني أثق في قدرات فريقي، لن نكون الحلقة الأضعف في المجموعة التي يتصدرها المنتخب المصري المضيفة وأراها صعبة ومفتوحة لجميع الاحتمالات».
وأشار إلى أن منتخب زيمبابوي يستعد لأمم أفريقيا بخوض دورة كوسافا، وسيلعب مباراة ودية ضد نيجيريا قبل خوض النهائيات، موضحًا أن لقاء النسور سيكون مهمًا، لأن نيجيريا من أكبر منتخبات القارة السمراء.
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