شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صن: بوردو الفرنسي محطة محمد النني القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة صن البريطانية على موقعها الاليكتروني، اليوم الخميس، أن محمد النني نجم منتخب مصر ولاعب أرسنال بات قريبا من الرحيل من النادي اللندني إلى بوردو الفرنسي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن بوردو الفرنسي ينوي التقدم بعرض لضم محمد النني في الميركاتو الصيفي المقبل، لا سيما أن اللاعب لا يشارك أساسيًا في تشكيلة المدير الفني للمدفعجية الإسباني أوناي إيمري.

ويسعى البرتغالي باولو سوزا، مدرب بوردو، لضم النني إلى صفوف النادي الفرنسي الذي سبق أن تدرب تحت قيادته سابقًا في بازل السويسري.

يذكر أن النني انتقل إلى صفوف آرسنال في شهر يناير 2016 قادمًا بازل مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.