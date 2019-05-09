شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمدد عقده مع «أديداس» حتى 2028 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد الإسبانى، نادى كرة القدم الأكثر دخلا فى العالم برئاسة فلورنتينو بيريز، وشركة التجهيزات الرياضية الألمانية «أديداس»، تمديد شراكتهما حتى 2028 مقابل مبلغ قياسى قدرته الصحافة بـ 120 مليون يورو سنويًا.

ويرتبط النادى الأسطورى وأديداس بعلاقات شراكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتوصلا، إلى اتفاق جديد يمتد حتى 2028، حسب بيان للشركة الألمانية.

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وتنتج أديداس منذ عام 1998 القميص الأبيض للنادى الملكى الفائز بدورى أبطال أوروبا 13 مرة (رقم قياسى)، وهو يحتل حاليًا المركز الثالث فى الدورى المحلى.

من جانبه، أشار ريال مدريد، فى بيان، إلى اتفاق «غير مسبوق فى تاريخ صناعة الرياضة».

ولم يكشف أى من الجانبين التفاصيل المالية للاتفاق، لكن صحيفة «ماركا» اعتبرت أن هذه الشراكة ستعود بمبلغ 120 مليون يورو على النادى المدريدى كل موسم.