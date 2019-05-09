شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمدد عقده مع «أديداس» حتى 2028 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد الإسبانى، نادى كرة القدم الأكثر دخلا فى العالم برئاسة فلورنتينو بيريز، وشركة التجهيزات الرياضية الألمانية «أديداس»، تمديد شراكتهما حتى 2028 مقابل مبلغ قياسى قدرته الصحافة بـ 120 مليون يورو سنويًا.
ويرتبط النادى الأسطورى وأديداس بعلاقات شراكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتوصلا، إلى اتفاق جديد يمتد حتى 2028، حسب بيان للشركة الألمانية.
وتنتج أديداس منذ عام 1998 القميص الأبيض للنادى الملكى الفائز بدورى أبطال أوروبا 13 مرة (رقم قياسى)، وهو يحتل حاليًا المركز الثالث فى الدورى المحلى.
من جانبه، أشار ريال مدريد، فى بيان، إلى اتفاق «غير مسبوق فى تاريخ صناعة الرياضة».
ولم يكشف أى من الجانبين التفاصيل المالية للاتفاق، لكن صحيفة «ماركا» اعتبرت أن هذه الشراكة ستعود بمبلغ 120 مليون يورو على النادى المدريدى كل موسم.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يمدد عقده مع «أديداس» حتى 2028 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.