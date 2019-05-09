شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير برشلونة تنقلب على «ميسي» بعد الخروج من الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلبت جماهير فريق برشلونة الإسبانى على الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسى، نجم فريق البارسا، بعد خروج الفريق من نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام ليفربول بنتيجة ٣/٤ بمجموع مباراتى الذهاب والإياب. وأجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية استفتاء لجماهير برشلونة حول مصير بعض اللاعبين عقب الإقصاء من دورى الأبطال، وكانت المفاجأة حول وجود نسبة 24% تطالب برحيل ميسى وبيعه في الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما كانت 76% تطالب باستمرار، مشيرة إلى أن النسبة التي طالبت برحيله كانت صغيرة ولكنها مفاجئة بسبب حجم وقيمة اللاعب في البلوجرانا.

في سياق آخر، كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة أنهى اتفاقه مع الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن الاتفاق بين برشلونة وجريزمان هذه المرة به ضمانات أكبر إذ يخشى النادى الكتالونى من السقوط مرتين في نفس الصفقة بعدما فشلت في الصيف الماضى، موضحة أن أبيدال قام بالتواصل المباشر مع اللاعب بعد زيارته في مدريد وأنهى كافة تفاصيل التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وصل لاتفاق بدفع قيمة 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى بالإضافة لمبلغ ضخم من المحفزات للحصول على موافقة أتلتيكو مدريد بسهولة، للتخلى عن خدمات اللاعب في الموسم المقبل، لاسيما وأن الفريق الكتالونى في حاجة لجريزمان بسبب عدم نجاح البرازيلى كوتينيو في تقديم مستوى مميز واقتراب رحيله عن كامب نو في نهاية الموسم الجارى.

من جهة أخرى، بدأ نادى برشلونة الإسبانى في التفكير بجدية في إقالة إرنستو فالفيردى، المدير الفنى للفريق، ووفقًا لصحيفة «ميرور» فإن نادى برشلونة وضع قائمة تضم ثلاثة مرشحين لتدريب «البلوجرانا»، بدايةً من الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن مدرب أياكس أمستردام، إيريك تين هاج، يأتى على رأس المرشحين لخلافة فالفيردى في تدريب برشلونة، لاسيما بعد خروج أياكس من نصف نهائى دورى الأبطال مساء أمس الأول على يد توتنهام الإنجليزى.

وأوضحت أن المرشح الثانى لتدريب برشلونة هو الفرنسى لوران بلان، الذي سبق له قيادة باريس سان جيرمان قبل سنوات، عندما أحرز معه لقب الدورى الفرنسى، فيما الثالث هو كيكى سيتيين مدرب ريال بيتيس.