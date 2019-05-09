كاف يصدم الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

تأكد غياب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك، عن مباراة الذهاب بنهائي الكونفيدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو / آيار في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب يوم 26 من نفس الشهر. ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك لرفع الإيقاف عن حارسه، وأخطر النادي الأبيض أن جنش سيتم إيقافه مباراة واحدة بسبب حصوله على الكارت الأحمر أمام النجم الساحلي، إثر إنذارين. وكان قد انفرد بتصريحات لمسئول بالكاف، الأحد الماضي، أكد أن تظلم الزمالك سيتم رفضه وتأييد قرار حكم لقاء النجم الساحلي مع بطل مصر. وحسم الزمالك تأهله لنهائي الكونفيدرالية، بتعادله السلبي مع النجم الساحلي في سوسة، الأحد الماضي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (1-0)، ليضرب موعدًا في النهائي مع نهضة بركان، الذي تخطى الصفاقسي بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين.

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