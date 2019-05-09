الفيفا يشيد بإنجازات الاتحاد التونسي

شارك وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، في سلسلة اجتماعات عقدت خلال يومي 7 و 8 مايو / آيار الجاري، بمقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لاستعراض أهم المشاريع المُنجزة أو التي في طور التنفيذ من قبل اتحادات منطقة شمال أفريقيا.

وجاءت سلسلة الاجتماعات بإشراف مدير التطوير بالفيفا فيرون موسنقو أومبا، ومعه فريق عمل من الاتحاد الدولي وبمشاركة رئيس الاتحاد الجزائري.

كما حضر ممثل عن مجلس إدارة الاتحاد المصري وكذلك رئيس الاتحاد البرتغالي الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي وعضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي.



وقدم الفيفا عرضًا أشاد فيه بإنجازات الاتحاد التونسي لكرة القدم على غرار فندق فاخر لإقامة المنتخبات التونسية لمختلف الأعمار، ومركز عصري للطب الرياضي يعتبر مشروعًا فريدا في العالم.

كما تم التطرق إلى أبواب التمويل التي وضعها الاتحاد الدولي في إطار برنامج "forward" الذي يمتد بين عامي 2019 إلى 2022.

وتناول الاجتماع إمكانية استفادة الاتحادات الوطنية من الاعتمادات التي يرصدها البرنامج وفقًا لمعايير معينة تمكن من المساهمة في تمويل قسط من هذه المشاريع.