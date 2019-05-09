موسم لويس سواريز مهدد بالانتهاء

ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن لويس سواريز يعاني من إصابة في الركبة اليمنى، ويحتاج إلى تدخل جراحي.
وأشار الموقع الرسمي إلى أن لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف الطبيب كوجات، اليوم الخميس.
وسيوضح النادي الكتالوني، فترة غياب لويس سواريز عن الملاعب، بعد الانتهاء من إجراء التدخل الجراحي، وبالتالي لم يتبين قدرته على خوض المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.
وكان لويس سواريز قد شارك في خسارة برشلونة مؤخرًا أمام ليفربول بنتيجة 0-4، والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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