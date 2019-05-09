الكشف عن مرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن مرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي في مقعد المدير الفني لبرشلونة خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، فإن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو استبعدت تشافي هيرنانديز من تولي المسؤولية الفنية للبارسا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الاختيار الأول لخلافة فالفيردي هو رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، بينما يأتي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام كخيار ثانٍ.



وتعرض فالفيردي لانتقادات عدة، بعد أن ودع برشلونة تحت قيادته دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بخسارة كبيرة أمام ليفربول 4-0.

يذكر أن إدارة برشلونة جددت عقد فالفيردي في شهر فبراير/ شباط الماضي، حتى نهاية موسم 2019-2020.

