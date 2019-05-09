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فيدرر يفلت من مأزق أمام مونفيس في مدريد

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 53 دقيقة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 22:50

مدريد- رويترز - أنقذ روجر فيدرر نقطتين لخسارة المباراة أمام الفرنسي المغامر جايل مونفيس ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم (الخميس).


ولم يخسر اللاعب السويسري المخضرم (37 عاما) أي شوط في المجموعة الأولى التي هيمن عليها تماما لكنه واجه معركة شرسة أمام مونفيس قبل أن ينتصر في نهاية المطاف بنتيجة 6-صفر و4-6 و7-6.

وتخلى فيدرر المصنف الثالث على العالم، الذي يخوض بطولته الأولى على ملاعب رملية في ثلاث سنوات مع استعداده للمشاركة في فرنسا المفتوحة، عن زمام المبادرة بعد البداية القوية وكان في مأزق في المجموعة الثالثة حين تأخر 4-1.

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وواجه فيدرر صعوبات في توقيت تسديداته في أجواء مشمسة وأطاح بالكرة في غضب نحو المدرجات عندما فقد شوط إرساله في بداية المجموعة الحاسمة، لكنه رد كسر الإرسال في الشوط السابع بضربة خلفية رائعة.

وحصل مونفيس على نقطة لحسم المباراة والنتيجة 5-6 والإرسال في حوزة فيدرر بعد ضربة خلفية لعبها بهدوء، لكن فيدرر تابع إرساله الثاني بضربة ساحقة.

وأنقذ فيدرر نقطة أخرى للمباراة ليفرض على مونفيس خوض شوط فاصل قبل أن يحقق انتصاره رقم 1200.


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