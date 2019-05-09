شكرا لقرائتكم لاسارتي باق بالأهلي .. والزمالك يواجه دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 20:05

نفى مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ ما أثير عن رحيل المدير الفني للفريق "الأحمر" الأوروغوياني مارتن لاسارتي والتفاوض مع مدرب أجنبي جديد ، مشددا في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه على أن هذه الشائعات الهدف منها ضرب استقرار الفريق وتأتي في إطار حملة ممنهجة للتأثير على الجهاز الفني واللاعبين ووقف الانتصارات لعرقلة طموحاتهم في الحفاظ على لقب الدوري المصري لكرة القدم .



من جانب آخر، يسعى المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس لاستغلال ارتفاع معنويات بعد بلوغ نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لتحقيق الفوز على وداي دجلة اليوم الخميس في لقاء مؤجل من المرحلة الـ 29بالدورى المحلي للحفاظ على أمل الفريق في التتويج باللقب . وتراجع الفريق "الأبيض" إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، فيما يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 67 نقطة ويأتي جاء بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 65 نقطة .

واستبعد غروس كل من لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي و الهاجم المغربي خالد بوطيب ولاعب الوسط محمد عنتر والجناح الأيسر مصطفى فتحي والجناح الأيمن حازم إمام للإصابة ، كما يغيب الجناح الأيمن التونسي حمدي النقاز للإيقاف ، ويعول غروس على كل من محمود جنش في حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد السلام في الدفاع ، وطارق حامد ومحمد إبراهيم وكهربا وأوباما و زيزو في الوسط ، وعمر السعيد فى الهجوم.

من جهته ، يأمل المدير الفني لوداي دجلة اليوناني تاكيس جونيس في خطف نقطة على الأقل لتحسين موقعه في جدول المسابقة إذ يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة .