شكرا لقرائتكم فرتونن يثير مخاوف جماهير توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 21:15

انكلترا- رويترز - تسبب يان فرتونن في مخاوف لدى توتنهام هوتسبير قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول أول يونيو حزيران المقبل بعدما تعرض لإصابة في قدمه خلال الفوز المثير على أياكس أمستردام في الدور قبل النهائي (الأربعاء).



وانتشرت صور للمدافع البلجيكي أثناء الخروج من ملعب يوهان كرويف باستخدام عكازين بينما ارتدى في قدمه اليمنى حذاء واقيا، وارتدى فرتونن قناعا لحماية أنفه خلال الفوز 3-2 على أياكس في إياب قبل النهائي بعدما تعرض لإصابة في رأسه بعد الاحتكاك مع زميله توبي ألدرفيريلد في لقاء الذهاب الذي انتهى بالخسارة 1-صفر في لندن الأسبوع الماضي.

وأكمل المدافع البالغ عمره 32 عاما المباراة كاملة في أمستردام وساعد ناديه على الوصول لأول مرة إلى نهائي دوري الأبطال في مدريد.

ورغم أن توتنهام لم يكشف عن حالة فرتونن فإن هذه الإصابة تثير الشكوك حول مشاركة اللاعب أمام إيفرتون في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.