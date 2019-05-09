شكرا لقرائتكم الصحف الهولندية تتحسر على "نهاية القصة الخيالية" لأياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 20:04

امستردام - أ ف ب - تحسرت وسائل الإعلام الهولندية على "النهاية المجنونة" والاقصاء غير المتوقع لأياكس أمستردام من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد تلقيه هدفا في الرمق الأخير أمام توتنهام الإنكليزي.



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وبحثت الصحف عن الإيجابيات من عودة أياكس الى الصف الأول بين الأندية الأوروبية بعد إقصائه العملاقين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في ثمن النهائي ويوفنتوس الإيطالي في ربع النهائي، لكن الحسرة غلبتها جراء الاقصاء الصاعق أمام توتنهام.

وحمل أياكس تقدما جيدا من أرض توتنهام (1-صفر) الاسبوع الماضي ثم عززه بهدفين في الشوط الأول على أرضه الأربعاء، لكن البرازيلي لوكاس مورا كان له رأي آخر، فسجل هدفين في الشوط الثاني قبل أن يضيف الثالث الشخصي له ولفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ونشرت معظم الصحف صور لاعبي أياكس الشبان ممددين على عشب ملعب "يوهان كرويف أرينا" بقمصانهم الحمراء والبيضاء، بعد ثوان من هدف مورا الذي وضع بطل أوروبا أربع مرات خارج المسابقة الأم بفضل عدد الأهداف المسجلة خارج أرضه.

وعنونت "دي تيليغراف" على صفحتها الأولى "خيبة"، فيما كتبت "فولكسكرانت": "فقط لا"، مع صورة للاعب المغربي الدولي حكيم زياش الذي سجل هدفا وأضاع فرصا عدة أمام مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس.