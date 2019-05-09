شكرا لقرائتكم بلاتر يهدد بمقاضاة "فيفا" ورئيسه إنفانتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 14:40

هدد الرئيس السابق للاتحاد الدولي في كرة القدم السويسري جوزيف بلاتر بمقاضاة الهيئة القيادية في "فيفا" وخليفته في رئاسة الاتحاد مواطنه جاني إنفانتينو لنشر "معلومات خاطئة" والإضرار بسمعته.



وقال بلاتر في تقرير نشرته مجلة "فيلفوخي" السويسرية: "سأقوم بملاحقات قضائية ضد جاني إنفانتينو وفيفا. لدي الكثير، والأمر زاد عن حده".

وأوقف الرئيس السابق لـ"فيفا" البالغ 83 عاما في 2015 عن أي نشاط على خلفية فضيحة الفساد الهائلة التي عصفت بكرة القدم العالمية، وفي حديثه، أكد بلاتر أن تصريحات "فيفا" المتعلقة بدفوعات مزعومة كان حصل عليها تحتوي على معلومات مغلوطة.

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واضاف "المعلومات ومختلف تصريحات الفيفا حول عائداتي خاطئة، وهم بذلك أضروا بسمعتي"، مؤكدا أن "فيفا" نشر "أخبارا كاذبة وأعطى تقديما خادعا" للاحداث.

واحتج بلاتر خصوصا ضد مزاعم حصوله على مكافأة بقيمة 12 مليون فرنك سويسري (12 مليون دولار) بعد أقامة مونديال 2014 في البرازيل.

وشدد "المعلومات التي تفيد بأني حصلت على مكافأة هي مغلوطة"، مشيرا الى مزاعم خاطئة حول راتبه، وأسف لعدم اعادة حاجاته الشخصية والتي تمت مصادرتها بعد توقيفه، لاسيما مجموعة الساعات الثمينة والوثائق الشخصية.

واعتبر أن "الطريقة التي عاملني بها خليفتي غير مفهومة لاسيما أنه تسلم منظمة مربحة جدا".