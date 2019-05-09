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جدة - عمرو شويل لاعبو دجلة يتفقدون ملعب بتروسبورت قبل مواجهة الزمالك

وصل لاعبو دجلة مبكرا بعد تناول الإفطار لملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدورى المصري.

وتفقد لاعبو دجلة الملعب فور وصولهم فى الوقت الذى وصل فيه الزمالك إلى الملعب وتوجه محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض إلى أرضية الملعب مباشرة لتفقده فور وصول الفريق الأبيض بعد وصول نظيره الدجلاوى.

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ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدفا، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر 13.