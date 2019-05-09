شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن قائمة فريقه فى مواجهة الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى غدا الجمعة باستاد كلية الشرطة بالعباسية ، وذلك بإعلان قائمة لاعبيه ، فى إطار مواجهات الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى المحلى. قائمة الإسماعيلي شهدت استدعاء ثنائى من قطاع الناشئين للمرة الأولى وهما محمود صلاح ومحمود أبوجودة ثنائى هجوم فريق 97 مع عودة محمد صادق ومحمد مجدى قلب الدفاع. وجاءت القائمة كالتالى : حراسة المرمى : محمد فوزى ، محمد مجدى . Advertisements خط الدفاع : طارق طه ، محمد مجدى ، ريتشارد بافور، ، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم. خط الوسط : محمود دونجا، محمود متولى، محمد صادق ، إبراهيم عبد الخالق، عماد حمدى، محمد بيومى، كريم بامبو، محمد الشامى، وجية عبدالحكيم، إبراهيم حسن. خط الهجوم : بنسون شيلونجو ، محمود صلاح ، محمود أبوجودة. ويستمر غياب باهر المحمدى للإصابة واستبعاد عبد الرحمن مجدى وعلاء عبد العظيم وسليم عبد الخالق وعودة مارشال ويحيى زايد ومحمد الضرف لأسباب متنوعة.

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