شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي لوادي دجلة قبل لقاء الزمالك الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وادى دجلة عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في العاشرة مساء اليوم، الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام على ملعب بتروسبورت. وأعلن اليونانى تاكيس المدير الفنى لوادى دجلة ، وجاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف Advertisements خط الدفاع : إسحاقو يعقوبو وخالد رضا ومحمود مرعى وأسامة العزب خط الوسط: محمد عبد العاطى وأحمد سيد وبوزاس فاسيلوس وحسام عرفات خط الهجوم: إبراهيما نداى ومحمد هلال

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