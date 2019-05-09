شكرا لقرائتكم سبحان مغير الأحوال .. الزمالك يطلب حكاما مصريين لمباراة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الزمالك طلب تعيين حكام مصريين لمباراته المقبلة أمام الداخلية المقرر لها الأحد المقبل فى الأسبوع الـ32 للدورى.

كان الزمالك قد طلب تعيين حكام أجانب فى أخر مبارياته بالدوري بسبب الأخطاء التحكيمية التى تشهدها مباريات الأبيض.

يواجه الزمالك فريق وادي دجلة فى العاشرة مساء اليوم على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.