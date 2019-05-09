شكرا لقرائتكم عمرو السعيد يقود تشكيل الزمالك في مواجهة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أعلن عن تشكيل فريقه الذي يواجة وادى دجلة، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"عماد السيد، إبراهيم حسن، بهاء مجدى، أيمن حفنى، محمد إبراهيم، محمد عبد الغنى، حميد أحداد"، فيما قام جروس باستبعاد الثنائى كماتشو ومحمد حسن بعد تواجدهما مع الفريق فى قائمة المعسكر الذى انطلق منذ الأمس حتى نهاية مباراة اليوم.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.