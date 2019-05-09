هل يكرر الزمالك تجربته الفرنسية الفاشلة؟ مجموعة مصر بالكان تحدد...

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جدة - عمرو شويل دخل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا قائمة المرشحين لتدريب الزمالك فى الموسم المقبل، عقب الانتهاء من خوض منافسات أمم إفريقيا والتى ستقام بمصر فى يونيو المقبل.
وتشارك أوغندا فى المجموعة الأولى رفقة منتخبات مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.
وعرض أحد وكلاء اللاعبين اسم ديسابر على إدارة الزمالك لخلافة السويسرى كريستيان جروس الذى قارب على الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.
وينتظر وكيل اللاعبين دخول الزمالك فى مفاوضات مباشرة مع ديسابر لإقناعه بقبول مهمة تدريب الفارس الأبيض فى الموسم المقبل، لاسيما بعدما نجح فى تحقيق بصمة مع الإسماعيلى فى الموسم الماضى ثم قيادة أوغندا نحو الصعود إلى أمم إفريقيا.
يذكر أن الزمالك حال إتمام التعاقد مع ديسابر سيكون الفرنسى الثانى فى تاريخ مدربى الأبيض بعد تجربة هنرى ميشيل الفاشلة.
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