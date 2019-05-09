شكرا لقرائتكم توصية لاتينية تنقذ باسم على من "التوهان" فى الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بضرورة الإبقاء على باسم على فى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، وعدم التخلى عنه لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

وتلقى باسم على عروضا من عدة أندية للتعاقد معه فى الموسم المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع الأهلى بصفة أساسية منذ قدومه للقلعة الحمراء.

ويعاني باسم على من سوء حظ فى المشاركة مع الأهلى لوجود أحمد فتحى ومحمد هانى أو للإصابات الكثيرة التى تلازمه فى مشواره الكروى.