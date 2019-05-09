شكرا لقرائتكم مفاجأة.. عمر صلاح يزاحم عماد السيد على خلافة جنش بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل عمر صلاح حارس مرمى الزمالك الشاب حسابات الجهاز الفنى من أجل حراسة العرين الأبيض فى مباراته ضد نهضة البركانى المغربى فى ذهاب الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام بالمغرب يوم 19 مايو الجارى. ويغيب محمود جنش حارس الزمالك الأساسى لظروف طرده في مباراة فريقه أمام النجم الساحلى بإياب الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية. ويفاضل جروس بين الثنائى عماد السيد الحارس البديل وعمر صلاح من أجل اختيار أحدهما لحراسة العرين الأبيض فى موقعة البركان المغربى بذهاب نهائى الكونفدرالية، على أن يقع الاختيار على أحدهما بعد السفر للمغرب.

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